Maraş kararına Rumlar'dan ilk yorum..."Asla kabul edilemez bir açıklama"

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş bölgesi ile ilgili uzman bir ekip oluşturarak bu alan içerisinde bilimsel bir envanter çalışması yapılması için harekete geçme kararı ile ilgili açıklamasını yorumlayarak “asla kabul edilemez bir açıklama” olarak niteledi.



Palmas, "işgal rejiminin kendi bölücü görüşlerini" teşvik ettiğini söyledi.



Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan ve Özersay’ın açıklamasını yorumlayan Vasilis Palmas, kararın Türkiye’nin yönlendirilmesiyle alınan bir karar olduğunu ve söz konusu kararın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde askıda bulunan Maraş bölgesinde mülkü olan Kıbrıslı Rumlarla ilgili davalarla ilgili bir durum olduğunu söyledi.



Palmas, 2014 yılında ABD Başkan yardımcısı Joe Biden’in Kıbrıs ziyareti sırasında “Mağusa konusu ile ilgili Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve yabancı uzmanların katılımıyla bir komitenin oluşturulmasına yakındık; ancak bu, son anda Sayın Özersay tarafından reddedildi” dedi.



Vasilis Palmas, devamla, "Kıbrıs Cumhuriyeti" nin konu üzerindeki tutumunun açık ve net olduğunu belirterek “Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması ve bulunacak olan çözümün işlevsel ve yaşayabilir bir çözüm olması önemlidir” dedi.



“Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için en uygun yolun müzakere masasına iyi bir ortamda ve iyi şartlarda oturmamızdır” şeklinde konuşan Palmas, ancak Türkiye’nin "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki davranışından dolayı söz konusu şartların yaratılmadığını vurguladı.



Güney Kıbrıs hükümeti ile Ulusal Konseyi’nin oy birliğiyle kabul edilen tutumuna değinen Palmas, “2017 yaz döneminde Crans-Montana’da yapılan müzakerelere kaldığı noktadan devam edilmeli; ancak Türkiye’nin Kıbrıs’ın MEB’indeki kışkırtıcı faaliyetlerine son vermesi şarttır” dedi.





