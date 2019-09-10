Mavroyannis başkanlığında teknik komiteler toplandı

Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in, iki toplumlu teknik komitelerin Kıbrıslı Rum başkanlarıyla dün bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Filelefteros gazetesi, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis başkanlığındaki toplantıda, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra her bir teknik komitenin gündeminin ele alındığını yazdı.

Toplantı çerçevesinde, her teknik komitenin karşı karşıya kaldığı konular üzerinde durulduğunu yazan gazete, teknik komitelerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi konusunun da masaya yatırıldığını belirtti.

Gazete, Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, teknik komitelerin başkanlarıyla üyelerinin katıldığı toplantının, teknik komitelerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümlenmesi hedefiyle görüş alış verişi ve koordinasyonu amaçladığını yazdı.

Habere göre, toplantıda, yıl içerisinde yapılan çalışmalar değerlendirilirken, karşılıklı bilgilendirme, teknik komiteler arasında yatay işbirliği, destek mekanizmasının değerlendirilmesi gerekliliğine de vurgu yapıldı.

Avrupa Birliği’nin, 2019-2020 dönemi için geçerli olacak 1 milyon Euro değerindeki iki toplumlu teknik komitelerin önerilerinin finansal kolaylığına ilişkin ödeneğin de ele alındığı toplantıda, ödeneklerin alınmasının henüz ilk aşamasında olmasına karşın tatmin edici olarak addedildiği belirtildi.

Diğer teknik komiteler tarafından da bu ödeneğin değerlendirilmesi şeklinin öğrenilmesi gerektiği üzerinde de duruldu.