Mini kabine değişimi yılan hikayesine döndü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Başsavcılıkta ve kabinesinde kararlaştırdığı değişikliğin uygulanması yılan hikâyesine döndü.

68 yaşını 8 Temmuz’da dolduracak olan eski Başsavcı Kostas Kliridis 1 Ağustos’tan itibaren emekli çıkmaya karar verdi ancak Anastasiadis hükümeti, yeni atananların yemin törenlerini 10 Temmuz’da yapmak istiyor.

Haravgi “Başsavcının En Kısa Sürede Gitmesi İçin Baskı Yapıyorlar… K. Kliridis Çıldırdı. Maddi Menfaat Kanser Derneği’ne” başlıklı haberinde, Kostas Kliridis’in, emekliliğini, maddi menfaat için geciktirdiği söylentileri nedeniyle çılgına döndüğünü yazdı.

Habere göre Kliridis 31 Temmuz’a kadar emeklilik izni almayıp 68 yaşını doldurduğu 8 Temmuz’da emekliye ayrılması gerektiğini söyleyerek, uzatma sebebinin maddi menfaat olduğunu ima edenlere “ayıp ediyorlar” cevabını verdi. Kliridis emeklilik öncesi izinlerini kullanmayacağını ve doğacak maaş/menfaat farkını da Kanser Derneği’ne bağışlayacağını söyledi.

Kliridis’i öfkelendiren açıklamanın Rum Sözcü Nikos Kusios’tan geldiğini kaydeden gazeteye göre Kusios RİK’e yaptığı açıklamada “2-3 gündür, emeklilik öncesi izin alınmamasının ne anlama geldiğini anlayamıyorum. 2015’te Başsavcı Yardımcısı olmadığı için izin almamıştı” ifadesini kullandı ve şimdi Başsavcı Yardımcılığı’na atama yapıldığından, Kliridis’in 31 Temmuz’a kadar Başsavcılıkta kalmak istemesine bir gerekçe olmadığını söyledi.

Kusios’un bu açıklamasından sonra, açıkladığı tarihten erken emekliye ayrılıp ayrılmayacağı sorulan Kliridis ise yeni atananların yemin töreni tarihinin ilan edilmesinin ve kendisine baskı yapılıyor olmasının sebebini sordu; kararlaştırdığı emeklilik tarihini değiştirmeyeceğini ve doğacak maaş/menfaat farkını Kanser Derneği’ne bağışlayacağını söyledi.

Kliridis’in bu açıklaması üzerine Kusios, Rum Yönetimi Başkanı’nın Kostas Kliridis ile herhangi bir çatışmaya girmek istemediğini, Kliridis’in kararına saygı duyduğunu belirtti. Kusios, Kliridis’e, Rum Yönetiminin Başsavcılığa atanan Savvidis ve Başsavcı Yardımcılığı’na atanan Angelidis’in yemin törenlerini 10 Temmuz’da, görev devirlerini de Kliridis’in emekli olacağı 1 Ağustos’ta yapma niyetini ilettiklerini de anlattı.

Rum Sayıştay Başkanlığı ise dünkü açıklamasında, 68 yaşını 8 Temmuz’da dolduran Kostas Kliridis’in 31 Temmuz’a kadar izinlerini kullanıp 1 Ağustos’ta ayrılabileceğini, anayasa uyarınca Başsavcı Yardımcılığı’na gerekli atama (Savvas Angelidis) yapıldığından, yerine vekâlet edilebileceğini açıkladı.

Alihtia ise Kostas Kliridis’in 8 Temmuz’da ayrılmak yerine 31 Temmuz’a kadar makamında kalmakta ısrar etmesi nedeniyle 3 yeni bakanın yemin töreni için kararlaştırılan 10 Temmuz’da Emili Yolidu’nun yemin edemeyeceğini yazdı.

Gazete Yolidu’nun yemin ederek göreve başlayabilmesi için Başsavcılığa atanan şimdiki bakan Yorgos Savvidis’in bakanlık görevini bırakabilmesi (başsavcılığa resmen atanabilmesi) gerektiğini hatırlattı.