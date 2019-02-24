Münhasır Ekonomik Bölgede tarihi eser aramasına son verildi

Rum kesiminin tek yanlı olarak ilan edilen “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisinde, deniz tabanında tarihi eser aranmasına yönelik faaliyetlere son verildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi “MEB İçerisinde Tarihi Eser Kaçakçılarına Fren” başlıklı haberinde, Eski Eserler Dairesi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde, Eski Eserler Kanunu’na aykırı ve izinsiz bir şekilde eski eser tespit edilmesi için deniz tabanının araştırılmasına ilişkin yasadışı faaliyetlerin engellenmesinin sağlandığı” şeklindeki açıklamasına yer verdi.