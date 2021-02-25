"Müzakerelerin yol haritası belirlendi" iddiası

Rum basını, Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri için üç aşamalı bir yol haritasının belirlendiğini, gayrı resmi beşli konferansın ise 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de yapılacağını yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Müzakereler İçin Yol Haritası – Kıbrıs Müzakere Sürecinin Yeniden Başlaması Mart’tan Haziran’a Kadar Üç Aşamada – Anastasiadis-Tatar Görüşmesi İhtimal Dahilinde” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kıbrıs sorunu çözüm müzakerelerinin önümüzdeki dört aylık dönemde, üç farklı aşamada yeniden başlamasının söz konusu olduğunu iddia etti.

Gazete, Birleşmiş Milletler’in Haziran ayına kadar Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamasını hedeflediğini belirtirken, gayrı resmi beşli konferansın ise 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre’de gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü öne sürdü.

Haberde, müzakere sürecinin başlaması için üç aşama öngörüldüğü belirtilirken, ilk aşamanın, gayrı resmi beşli konferansın hazırlığının yapılması amacıyla BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un adaya gelmesiyle başlayacağı iddia edildi.

Lute’un Mart ve Nisan aylarının başlarında adaya gelerek, hazırlık temasları gerçekleştireceği belirtilen haberde, Lute’un ziyaret tarihleri ise 6-8 Mart arası ve 9 Nisan şeklinde belirtildi.

Gazete, Lute’un 6-8 Mart tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen ziyareti sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la, taraflardan olumlu yanıt gelmesi durumunda, ortak bir görüşme yapması olasılığından da söz etti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in 4-5 Mart tarihlerinde adaya geleceğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşeceğini belirten gazete, Borrell’in ziyaretinde, Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve bu çözüm şeklinin AB parametreleri içerisinde yer alması konularını ele alacağını aktardı.

Müzakerelerin hazırlık evresinin ikinci aşamasında ise, Cenevre’de 27,28 ve 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülen gayrı resmi beşli konferansın yer aldığını vurgulayan gazete, konferans sonrasında ise çözüm müzakerelerinin başlama tarihinin açıklanmasının ise beklenmediğini iddia etti.

Gazete, gayrı resmi beşli konferansta müzakerelerin başlamasının ilanı yerine, teknokrat düzeyinde yapılacak çalışmaların hangi çerçevede olacağı ve bu çalışmalara ilişkin bir takvimin belirlenmesinin beklendiğini belirtti. Üçüncü aşama olarak ise BM Genel Sekreteri Antoniu Guterres’in taraflardan, BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirebilmek amacıyla, Temmuz ayına kadar bir sonuca ulaşmalarını talep etmesi olasılığından söz etti.

Gazete, üç aşamalık bu süreç sonunda Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başladığının ilan edilmesinin hedeflendiğini belirtirken, taraflardan hiçbirinin ise acele etmediğini, BM’nin de olası bir başarısızlıktan kaçınmak için herhangi bir baskı uygulamayı düşünmediğini savundu.

Gazete, bir diğer haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Kıbrıs Türk siyasi partilerle online görüşmeler gerçekleştirdiğini, görüşmelerde gayrı resmi beşli konferans ve korona virüse karşı aşılama konularını ele aldığını yazdı.

DİSİ BAŞKANI NEOFİTU KIBRIS SORUNUNDA SON ŞANS UYARILARINI SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Kıbrıs sorununa ilişkin son dönemde yaptığı açıklamalarının bir benzerini dün de yinelediğini ve Kıbrıs sorununun federasyon temelinde çözüme ulaşması için son şans olabileceği uyarısını yinelediğini yazdı.

Habere göre, Neofitu, Rum Devlet Radyo Televizyonu RİK’e dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının bu sefer de başarısız olması durumunda “korkarım ki Erdoğan bu sefer Ağustos 2021 tarihinde Maraş’ta piknik değil parti yapacak” şeklinde konuştu.

Alitiha gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Averof: Beşli Konferans Başarısız Olursa Erdoğan Maraş’ta Parti Verecek – Beşli Konferans Cenevre’de Kutsal Hafta’da” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, gayrı resmi beşli konferansın, Ortodoksların kutladığı Paskalya öncesindeki “Kutsal Hafta” içerisinde yer alan bir tarihte gerçekleştirileceğini ve 3 gün sürecek konferansın Cenevre’de yapılacağını yazdı.

Gazete ayrıca Neofitu’nun beşli konferansa ilişkin açıklamalarına da haberinde yer verdi.