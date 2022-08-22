Neofitu Kongo'da

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, mülteci sorununu ele almak amacıyla dün Kongo’ya gittiği belirtildi.

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı ve aynı zamanda Rum başkan adayı Averof Neofitu’nun, dün Kongo’ya gittiğini ve burada devlet ve hükümet düzeyinde temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazete, Neofitu’nun, hükümet ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris ile istişare ederek, yeni bir inisiyatif üstlendiğini belirtti.

Habere göre, Neofitu, yeni inisiyatifle birlikte uluslararası bağlantıların değerlendirecek.

Neofitu, 24 Ağustos’ta adaya geri dönecek.