Neofitu ve Kasulidis’den yorumlar

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Kıbrıs sorunuyla alakalı katıldıkları etkinlikte, Kıbrıs sorununa adil ve işlevsel çözüm bulunması gerekliliğine vurgu yaptıkları belirtildi.

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis’in, DİSİ Limasol’un düzenlediği Kıbrıs sorunuyla alakalı etkinliğe katılarak konuşma yaptıklarını yazdı.

Habere göre Neofitu ve Kasulidis, Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması gerekliliği ile bu çözümün, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmesi, zamana dayanıklı olması ve de yeniden birleşik bir Kıbrıs için sağlam bir zemini teşkil etmesinden söz etti.

NEOFİTU

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu konuşmasında, Anastasiadis hükümetinin, ilk kez, “Kıbrıs sorununu, güvenlik konularının merkezine taşımayı ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesiyle, yabancı garantiler ve işgal orduları olmaksızın normal bir devlet yaratılmasını uluslararası açıdan tanınmasını sağlamayı başardığını” savundu.

Kıbrıs sorununun çözümünün, AB içerisinde olan bir devlette iki toplumu yakınlaştırabileceğini ve halkının bütünü için daha iyi günler yaratabileceğinden de söz eden Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yetkilerin desantralize edilmesine ilişkin önerisine de destek belirtti.

Neofitu, iki kesimli iki toplumlu federasyonun, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar tarafından kabul edilmesi ve Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için “ağırlık merkezi ve bileşke” olduğunu ifade etti.

Neofitu konuşmasında ayrıca Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafında, çözüm modeline ilişkin yanlış algılamaların hakim olması durumunda adanın yeniden birleştirilmesini sağlayamayacaklarını belirtti.

KASULİDİS

Rum Dışişleri eski Bakanı Yoannis Kasulidis ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasaidis ve Kıbrıs sorununu müzakere edenlerin, Kıbrıs halkının, Kıbrıs sorununun çözümünü istediği konusunda rahat olması gerektiğini çünkü bunu istemeleri durumunda nasıl müzakere edeceklerini bilmelerinin daha kolay olacağını ifade etti.

Halkın isteklerini ve beklentilerinin neler olduğu, nereden korktuğunu bilerek müzakere etmeleri gerektiğini ifade eden Kasulidis, kendilerini bilinmeyenin ve bugünden daha iyi olup olmayacaklarının korkuttuğunu söyledi.

Kasulidis “44 yıldan fazladır, çocuklarımıza ve torunlarımıza aynı kaderi bir diğer deyişle, mülklerinden faydalanamadan işgalle yaşamaya bırakmamamız gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Kasulidis bu nedenden dolayı Yunan hükümetinin de desteğiyle Anastasiadis hükümetinin ağırlık merkezini güvenliğe kaydırması gerektiğini ifade etti.

Garanti anlaşmaları ve tek taraflı müdahalelerle ve Türk askerinin varlığıyla kendilerini güvende hissetmelerinin mümkün olmadığını savunan Kasulidis, birinin diğerini rakip ve karşıt olarak görmesi durumunda, bu bahsi kaybedeceklerini belirtti.

Kasulidis bu gerekliliği görmeleri, Kıbrıs’ın tüm halkına, Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara geri dönmesi için, “Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin etkisinden kurtulması” durumunda bu bahsi kazanacaklarını da ileri sürdü.