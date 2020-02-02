Oruç Reis, "Sözde Rum MEB'de" iddiası

Oruç Reis araştırma gemisinin, geçtiğimiz Cuma günü girdiği Yunan kıta sahanlığından çıkarak, dün (Cumartesi) sabahtan bu yana “Kıbrıs’ın batısındaki deniz bölgesinde ve Kıbrıs MEB’inde bulunduğu” iddia edildi.

Alithia gazetesi, “4 ve 5 Numaralı Parseller İstikametinde Kıbrıs MEB’i İçerisinde” başlıklı haberinde “askeri bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye, Türk araştırma gemisinin dün (Cumartesi) sabah 09.30’dan bu yana Kıbrıs MEB’i içerisinde seyir halinde olduğunun kayda geçirildiğini; hedefinin ise yasadışı navtex ilan edilen ve bir parçası 4 ve 5 numaralı parselleri kapsayan bölge olduğunu söylediğini” iletti.

Gazeteye göre “aynı kaynak, Türk araştırma gemisinin Yunan kıta sahanlığı içerisindeki bölgeye yönelme hareketinin, bu noktada geçtiğimiz günlerde hüküm süren kötü hava koşullarından kaynaklandığını” da belirtti.

Haberde, Ankara’nın planlaması temelinde 10 Nisan’a kadar geçerli olan Türk navtexine yanıt olarak, Rum yönetiminin yetkili makamlarının 14 Ocak’ta yayımladıkları anti-navtexin geçerli olduğu da ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Şimdi Atina Sakinleştiriyor” başlıklı haberinde, Oruç Reis araştırma gemisinin, sözde Rum MEB’ine geri döndüğünü iddia etti.

Haberinde Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığı içerisine girmesi konusunda Yunan yetkililerinin yaptıkları açıklamalara yer veren gazete, Yunanistan Devlet Bakanı Yorgos Gerapetridis’in açıklamasında sakinleştirici göründüğünü ve Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığı içerisine girmesinin, kötü hava şartlarından kaynaklanan geçici bir olay olduğundan söz ettiğini ekledi.

Haravgi ise habere “Oruç Reis Kıbrıs MEB’i İçerisinde” başlığıyla yer verdi.