Petridis, Ukrayna savaşının RMMO’ya ciddi etkisi olduğundan söz etti

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Ukrayna savaşının Rum Milli Muhafız Ordusu’na ciddi etkisi bulunduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, DİSİ’nin savunmayla ilgili Politika Üretme Grubu tarafından organize edilen “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Savunma. Kıbrıs’ın Durumu” konulu yuvarlak masa toplantısına katılarak açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Petridis, Ukrayna işgalinin, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ciddi etkisinin bulunduğunu söyledi.

Petridis, RMMO’nun silah programlarının birçoğunun Rus pazarına dayanmasından dolayı alternatif çözümlerin ve tüm ihtimallerin incelendiğini ifade etti.

Gelişim halindeki silah programlarının etkilenmesinin söz konusu olmadığını ifade eden Petridis, buna karşın Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomide hakim olan belirsizlik ve krizin, üye ülkelerin ekonomik potansiyelleri değişik olsa bile, tüm AB üyesi ülkelerde de olabileceğini söyledi.

Hiçbir şekilde herhangi bir Avrupa ordusu hakkında konuştukları anlamına gelmeksizin, AB’nin askeri ve savunma özerkliğine doğru gittiğini kaydeden Petridis, AB’nin savaş öncesinde yavaş ancak istikrarlı bir şekilde savunma ve askeri özerkliğe doğru gittiğini ifade etti.

Petridis, Fransa dönem başkanlığıyla yaklaşık iki yıllık diyaloğun ardından Stratejik Pusula konusunun kapatılmasını, Rum Dışişleri Bakanlığının işbirliğiyle kapatmayı başardıklarını da söyledi.

AB’nin özerk olarak hareket etmesi olanağının bulunmadığını kaydeden Petridis, birliğin 27 üyesinden 21’inin NATO üyesi olduğunu ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Petridis, aralarında Güney Kıbrıs’ın da olduğu, AB’nin stratejik özerkliğine destek veren ülkelerin bulunduğunu da ifade etti.