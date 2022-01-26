Pile'de internet kafe G3 ile soyuldu

RMMO’nun terhis sırasında seferilerine zimmet ettiği G-3 tipi askerî tüfek dün karma köy Pile’de işlenen silahlı soygunda kullanıldı. Bir Kıbrıslı Ruma ait, kumarhane olarak da çalıştırılan bir internet kafe dün maskeli iki kişi tarafından G-3 de kullanılarak soyuldu.
Gazete, olay yerine giderek güvenlik kamerası kayıtları da dahil incelemede bulunan Larnaka polisinin, maskeli olmaları nedeniyle failleri tespit etmekte zorlandığını ancak “ilk bakışta olayın ardında herhangi bir örgütlü suç planı olmadığına” inandığını yazdı.