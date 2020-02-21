Resmi araçların kullanımı tartışma konusu oldu

Güney Kıbrıs’ta, özel kullanıma tabi olmayan resmi araçlarından yararlanan bazı yetkililerin, bu araçları özel amaçla da kullanabilmelerine olanak tanıyacak yasa değişikliğinin, Meclis Genel Kurulu’na sevk edileceği haber verildi.

Rum siyasi partileri ile Sayıştay Başkanlığı’nın, resmi araçları özel amaçlı olarak da kullanabilecek üst düzey devlet memurları ile yetkililerinin sayısının artmasına itiraz ettiğini yazan Politis gazetesi, bu düzenlemelerle birlikte, özel amaçlı olarak da kullanılabilecek resmi araçlardan yararlanacak hak sahipleri listesine, müsteşarların (bakan yardımcılarının) da eklendiğini bildirdi.