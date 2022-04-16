Rum basını yorumu: "ABD sırtlarına halı seriyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, yakında düzenlenecek Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail Dışişleri bakanları üçlü görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de katılacağını açıkladı.

Rum yönetimi ABD’den, Kıbrıs sorununda Türkiye’ye yönelmesini beklerken Nuland’ın, Washington’daki (Yunan Televizyonu) ERT muhabirine verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a söylediklerini aktarması Rum basınında tepkiyle karşılandı.

Alithia’ya göre Nuland, ERT’nin “Türkiye’ye strateji mekanizması ile giderken Yunanistan’a neden eli boş gittiniz” sorusuna karşılık “Türkiye’de başlattığımız stratejik mekanizma Yunanistan’la aramızda yıllardır var olan bir şeydir” dedi, sözlerine şöyle devam etti:

“Önümüzdeki haftalarda Dışişleri Bakanı Antony Blinken Yunanistan, Kıbrıs, İsrail üçlü iş birliği oluşumu toplantısına katılacak ve bu şekilde en iyi destek mesajını verecek. ABD Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasındaki iş birliğini çok destekliyor ve kısa süre önce üç Dışişleri Bakanı ile görüşme fırsatım oldu. Çok yakında, önümüzdeki haftalar içerisinde Dışişleri Bakanım Antony Blinken ile birlikte üç bakan arasındaki toplantıya katılarak bu oluşumun ve enerji, deniz güvenliği ve diğer önemli meselelerde birlikte yapmaya çalıştıklarının önemini vurgulayacağız.”

“EastMed doğal gaz boru hattı projesi paydaşı ülkeler farklı görüşteyken ABD’nin neden bu projenin geleceği olmadığında ısrarlı olduğu” sorulan Nuland; “ABD hiçbir şeyde ısrar etmiyor. Bölge ülkeleri bu projeyi ileri götürmeye karar verirse, bunu yapacak” dedi, şunları ekledi:

“Bizim endişemiz, Yunanistan’da saptadıklarımdır. Yani, projenin çok pahalı, suların çok derin oluşu ve herkes enerjiyi hemen şimdi isterken projenin tamamlanması için on veya daha çok yıl gerekebileceğidir. Dolayısıyla şimdi, süratli ve herkesin faydalanabileceği çözümleri artırmamız gerekir.”

Nuland, kısa süre önce KKTC’ye yaptığı ziyarete ziyaret konusunda “Sayın Tatar’a, ABD’nin, önerdiği iki devletli çözümü değil, iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümünü desteklediğini açıkça söyledim” dedi.

ERT muhabirinin “iki ayrı devlet çözümü ile BM çerçevesinin dışında hareket ediyor olmasına rağmen ABD’li yetkililer neden hala (Tatar’ı) ziyarete devam ediyor?” şeklindeki sorusuna karşılık Nuland, “Bu ABD’nin değişmez taktiğidir. Ne zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gitsek Kuzey’i de ziyaret ederiz. Bildiğiniz gibi on yıllardan beridir, Sayın Biden Başkan Yardımcısı ve ben de Dışişleri Bakanlığı müsteşarıyken yaptığımız gibi, iki bölgeli iki toplumlu federasyon için müzakereleri cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Sayın Tatar’a ABD’nin, iki bölgeli iki toplumlu federasyonu desteklediğini ve Kuzey’in önerdiği iki devlet çözümünü desteklemediğimizi çok açık bir şekilde söyledim.”

Fileleftheros ise haberi “Sırtımıza Halı Seriyorlar… Washington Türkiye’yi Kıbrıs Sorunu Kadrosundan Çıkartıyor – Enerji ve Boru Hatları Öneriyor… Blinken’in Katılımıyla Üçlü Görüşme Hazırlanıyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete Rum yönetiminin “ezelden beridir Kıbrıs sorununda, özellikle de Türkiye’yi müzakere masasına dönmeye ikna etmede Amerikalıların müdahaleci rolüne yatırım yaptığını” hatırlattı. Amerikalıların, Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı seçimini “bahane ederek” şu anda Kıbrıs sorununa özel bir ağırlık vermek istemediğini ve yalnız Türk tarafına değil bütün müdahillere yönelik “genel bir cesaretlendirme yapmakla yetindiğini” ekledi.

ABD’nin bu yaklaşımının ana sebebinin Ukrayna meselesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye uygulamakta olduğu yeni politika olduğu görüşüne yeren gazete uyguladığı taktiğin ise bölgede ve Ukrayna savaşıyla ilgili önemli rol oynadığı gerekçesiyle Ankara’nın taleplerini yerine getirmek olduğunu belirtti, özetle şunları aktardı:

“Kısa süre önce bölgeyi ziyaret eden Victoria Nuland ERT muhabirine verdiği röportajda izlenimleri dağıtmaya ve ülkesinin Kıbrıs sorunu ve bölgede izlediği politikayı haklı göstermeye çalıştı. Özellikle Kıbrıs sorununda, ABD’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon desteğini yinelemekle ve Türkiye’yi kadronun ve sorumluluğun dışında bırakarak, Kıbrıs Türk tarafının gibi gösterdiği iki devlet çözümü önerisini desteklemediğini söylemekle yetindi. Victoria Nuland Türkiye’ye tek taraflı destek olduğu düşünülmesin diye ‘hapı yaldızlamaya’ özen gösterdi. 3+1 oluşumlu yeni görüşmeyi açıkladı. Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail görüşmesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de hazır bulunacak.”