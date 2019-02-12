Rum Başkanlık  Komiseri Fotis Fotiou'dan İran'a teşekkür

İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Güney Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiou, İran hükümetinin Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununa BM kararları, AB hukuku, ilke ve değerleri temelinde yaşayabilir ve kapsamlı bir çözüm bulunması amacıyla yaptığı çalışmalara verdiği destek için teşekkürlerini ifade etti.



1979 İran İslam Devrimi'nin 40. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlik sırasında konuşan Komiser, Kıbrıs sorununa bulunacak olan çözümün, yabancı ordu ve garantiler ile yabancı ülkelerden müdahaleler olmadan, Güney Kıbrıs'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak bir çözüm olması gerektiğine işaret ederek, birleşik bir Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz geniş bölgesinde barış, istikrar, refah ve kalkınma ile işbirliğine olumlu katkı sağlayacağını vurguladı.



Komiser, Kıbrıs ve İran arasında geleneksel dostluk ilişkileri ve iki ülke arasında uzun yıllar hem çok boyutlu hem de ikili düzeyde yakın bir işbirliği sağlandığını vurguladı.