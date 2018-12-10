Rum Dışişleri Bakanı Brüksel'de

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Genel İşler ve Dışişleri Konseyi Toplantısına katılmak üzere dün Brüksel’e gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Batı Balkanlar, Venezüella ve İran’daki durumun ele alınacağını; ayrıca AB’nin Afrika Birliği ile olan ilişkileri ve Ukrayna’daki son gelişmeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulacağını yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in Brüksel temasları çerçevesinde Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl tarafından verilecek çalışma yemeğine katılacağı, daha sonra da Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ile görüşeceği kaydedildi.

Gazete, Hristodulidis’in yarın da Avrupa Halk Partisi bünyesindeki Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını; Brüksel’deki temaslarının tamamlanmasıyla birlikte de Strazburg’a gideceğini yazdı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 12:25