Rum Dışişlerinden Taksim sahası ile ilgili açıklama

Rum Dışişleri Bakanlığı, Çetinkaya Spor Kulübü Taksim sahasında yapılan çalışmalar nedeniyle ara bölge statüsünü ihlal edecek faaliyetlerin yapılmamasının garanti altına alınması amacıyla sürekli UNFICYP ile temas halinde olduklarını belirtti.

Rum Devlet Radyo Televizyonu RİK’e açıklamalarda bulunan Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu, sahanın, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açılışının yapılacağının duyurulmasına rağmen stada kimsenin girmediğini ifade etti.

Yoğun diplomatik çabaların sürdüğünü söyleyen Dimitriu, sahanın sadece antrenmanlar için kullanılabileceğinden de söz etti.

UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapordan da bahseden Dimitriu, BM Genel Sekreteri’nin, sağlanan ortak zeminden vazgeçen tarafı ismiyle açıklaması gerektiğini savundu.

Dimitriu açıklamasında ayrıca üzerinde anlaşmaya varılan iki kesimli iki toplumlu federasyona karşın, iki devlete dayalı çözümü pekiştirmeye ve yerleştirmeye çalışanın Kıbrıs Türk tarafı olduğunu da belirtti.