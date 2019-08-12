Rum Enerji Bakanı: "Kıbrıs çözüm müzakereleri ve hidrokarbon faaliyetleri arasında bir bağlantı yoktur"

Rum Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis, Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılması süreciyle Güney Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) hidrokarbon faaliyetleri arasında hiçbir zaman bağlantı olmadığını vurguladı.



Lakkotrypis, Yunanistan’da ‘Ta Nea’ gazetesinde cumartesi günü yayımlanan demecinde, Güney Kıbrıs'ın diğer tüm demokratik ve modern devletler gibi uluslararası hukuka ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uygun enerjiyle ilgili planlar yapıp uyguladığını ifade etti.



Ankara’nın hareketinin Kıbrıslı Türklerin çıkarını korumayı amaçladığı yönündeki Türk iddialarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Yiorgos Lakkotrypis, bunların Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki "yasa dışı" iddialarıyla kendileri tarafından yalanlandığını söyledi; “Türkiye kendisi uluslararası hukuku keyfi olarak yorumlarken, var olan MEB’ni %31’le sınırlarken Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın çıkarları nasıl korunabilir?” dedi.



Lakkotrypis ayrıca Güney Kıbrıs hükümetinin, ülkenin MEB’ndeki sularında bulunan zenginliklerinden tüm yasal vatandaşlarının faydalanması için bir Hidrokarbon Ulusal Fonu oluşturduğunu, bu yasanını ilgili faaliyetlerden elde edilecek gelirin, özellikle gelecek neslin tüm Kıbrıs halkının yararına olacağını belirttiğini ifade etti.



Rum Enerji Bakanı, Güney Kıbrıs'ın defalarca Türkiye’ye Güney Kıbrıs ile münhasır ekonomik bölgelerinin sınır belirlemesini görüşmeleri çağrısı yaptığını da hatırlattı.



Yiorgos Lakkotrypis demecinde, Kıbrıs hükümetinin MEB’deki Blok 7’yle ilgili izni Total-Eni ortak kuruluşuna verdiğine de işaret etti; Total’in Eni’nin izni olan tüm bloklara girebileceğini kaydetti.



Bakan bu tür hareketlerin Güney Kıbrıs'ın uygulamada Türkiye’nin tehdit ve ihlallerine rağmen enerji planlarının sorunsuz sürdürdüğünü gösterdiğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2019, 11:44