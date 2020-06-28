Rum göçmenlerden Türkiye’den tazminatlarını alabilmek için mektup

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye aleyhine açılan “Ksenidi-Arestis” davası çerçevesinde tazminat almaya hak kazanan Kıbrıslı Rum göçmenlerin, Türkiye’nin tazminatları ödemediği iddiasıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AİHM’de Türkiye aleyhine açılan “Ksenidi-Arestis” davası çerçevesinde tazminat almaya hak kazanan Kıbrıslı Rum göçmenlerin, Türkiye’nin tazminatları ödemediği iddiasıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdiklerini yazdı.

Gazete, söz konusu davada “Lapitos” (Lapta) ve “Sisklipu” (Akçiçek) bölgelerinde bulunan eski taşınmaz malları için tazminat almaya hak kazanan Kıbrıslı Rumlardan ilk mektubun, Andreas Orfanidis tarafından gönderildiğini; Orfanidis’in mektubunda, 2010 yılında verilen tazminat kararından sonra herhangi bir tazminat alamadığını iddia ederek, taşınmazının kendisine iade edilmesini de beklediğini vurguladığını yazdı.

Habere göre ikinci mektup ise, Lapta ve Akçiçek’te eski taşınmazları bulunan ve 2011 yılından beridir tazminatını alamadığını iddia eden Anthusa Yordanu’nun avukatı tarafından gönderildi.

Orfanidis ve Yordanu mektuplarında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, Türkiye’ye yönelik daha aktif girişimlerde bulunmasını talep ettiler.

Gazete, Konsey’in 29 Eylül - 1 Ekim tarihlerinde Türkiye’nin AİHM kararlarına uyması konusunu ele almasının beklendiğini de aktardı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020, 12:49