Rum Liderden AB'ye Türkiye mesajı

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan’da yayın yapan “Ta Nea” gazetesine yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerine dair mesaj gönderdiğini yazdılar.

Anastasiadis, AB’nin Türkiye’yle ilişkilerinde bir yol ayrımında bulunduğunu iddia ederek, Türkiye’nin baskılarına boyun eğmesi durumunda güvenilirliğinin büyük zarar göreceğini öne sürdü.

AB içerisindeki geniş bir kesimin, Türkiye’nin sadece Kıbrıs değil, Mısır, Suriye ve Libya’daki ihlallerinin artmasından büyük endişe duyduklarını iddia eden Anastasiadis, “bazı ortaklarımızın Türkiye’yle özel ilişkileri bulunduğunu görüyoruz ve buna saygı duyuyoruz ancak tüm üye devletler Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik kışkırtmaları karşısında bütünlüklü bir ilke politikası izliyorlar” şeklinde konuştu.

Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği MEB’inde faaliyetler yürüten şirketlerin, Korona virüs salgını sebebiyle faaliyetlerini 2021 yılına ertelediklerini belirtirken, bu şirketlerin 2021 yılı faaliyet bütçelerinde Güney Kıbrıs’ın MEB’indeki faaliyetlerine yer vermiş olmalarının, şirketlerin faaliyetlerini sürdürmedeki isteğini de kanıtladığını öne sürdü.

Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının çözüm müzakerelerinin kaldığı yerden ve net referans şartlarıyla yeniden başlaması için BM Genel Sekreteriyle işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti.