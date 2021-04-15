Rum liderden aşı olma çağrısı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bir kez daha Güney Kıbrıs halkına koronavirüse karşı aşı yapma çağrısında bulundu.
Bakanlar Kurulu üyelerinin AstraZeneca aşısı ile aşılandığı Devlet Fuarı'ndaki aşılama merkezinde konuşan Rum lider, önemli olan hangi aşı ile değil, aşı olmak olduğu mesajını verdi.
Anastasiadis, otuz sekiz milyondan fazla insanın AstraZeneca ile aşılandığı ve çok az yan etkinin görüldüğü Birleşik Krallık'ı örnek olarak gösterdi.
Paskalya için önlemleri hafifletme olasılığı hakkında sorulan soruya ise buna epidemiyoloji ekibi tarafından tüm verileri inceledikten sonra karar verileceğini söyledi.