Rum Meclisi’nden HDP’ye destek

Rum Meclisi, Türkiye'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönelik eylemlerden dolayı Avrupa Konseyi'ne girişimde bulunma çağrısı yaptı.

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nin “Halkların Demokratik Partisi’nin Türkiye’de yasaklanması girişimlerine karşı oy birliğiyle bir karar aldığını” yazdı.

Habere göre, AKEL ve Çevreciler Hareketi milletvekilleri tarafından hazırlanarak onaya sunulan söz konusu kararda özetle, “HDP’ye yönelik antidemokratik eylemler olduğu” iddia edilerek Avrupa Konseyi’ne bu konuda Türkiye’ye yönelik girişim gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası topluma da tepki göstermesi çağrısı yapılan kararda, Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin ise endişeyle izlenmekte olduğu ifade edildi.