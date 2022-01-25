Rum muhalefetinin KKTC'deki seçim açıklamaları Rum basınında

Güney Kıbrıs’taki muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Güven Yaratıcı Önlemlerle (GYÖ) ilgili önerisine dair bilgiler konusunda endişe ve kaygılarını ifade ettikleri, aynı zamanda KKTC’deki seçimler konusunda da açıklamalar yaptıkları haber verildi.

“Kıbrıs Sorunu ve GYÖ’ler Konusunda Endişe” başlıklı haberinde siyasi partilerin açıklamalarını veren Fileleftheros gazetesine göre, EDEK partisi, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin “Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin tam anlamıyla el atından Türkiye tarafından yönetildiğini kanıtladığını” iddia etti.

EDEK, Kıbrıslı Türklere, “Türkiye’nin boğucu kucaklamasını terk etmemeleri durumunda, matematiksel bir doğrulukla yok olacaklarını anlama” ve “Türkiye’nin Kıbrıs’taki devam eden yasadışı varlığının sonuçlarının kendilerine de zarar verdiğini anlama” çağrısı yaptı.

EDEK, Kıbrıslı Türklerin seçeneği olduğunu ve bunun AB üye devleti olan Kıbrıs Cumhuriyeti olduğunu ileri sürdü.



“Kıbrıs sorunundaki çıkmazın tamamen Türkiye ve Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerdeki alt yönetiminden kaynaklandığı” iddiasında bulunan DİPA (Demokratik Cephe) ise “bunların her fırsatta, temel hedeflerinin iki devlet meydana getirilmesi olduğunu hatırlattıklarını” öne sürdü.DİPA, GYÖ’lerin ileriye götürülmesinin, yalnızca müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun ortamın meydana getirilmesine yardımcı olmak açısından yararlı olacağını da savundu.Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta aşırı sağ ve sağın hakimiyetinden duydukları endişeyi dile getirdi.ELAM da “Kıbrıs sorununun diz çökerek çözülemeyeceği” iddiasında bulundu. Elam konuyla ilgili açıklamasında “Yasadışı Timbu (Ercan) havalimanı ile işgal altındaki Mağusa limanının işlemesini içeren yeni GYÖ’lerle ilgili mutlak anlaşmazlıklarını” dile getirdi.