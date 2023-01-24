Rum Polisiye olaylar

Güney Kıbrıs’ta bir dizi polisiye olay meydana geldi.

Filelefteros gazetesi Limasol’da 33 yaşındaki Rus asıllı bir kişinin, Bitzlato platformunu kullanarak kara para aklama ve çocuk pornografisi gibi suçlar işleyen örgütün üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığını yazdı.

Gazete 33 yaşındaki Rus asıllı kişinin, Avrupa tutuklama emri neticesinde yakalandığını belirtti.

Gazete haberinde Bitzlato’nun Hong-Kong merkezli olmakla birlikte kripto para birimlerini satın almak ve satan bir platform olduğunu da yazdı.

Gazete dünyadaki birçok ülkede eş zamanlı operasyon yapıldığını 18 milyon Euro kripto paraya el konulduğunu ayrıca diğer kripto para birimi borsalarında 50 milyon Euro’nun da dondurulduğunu belirtti.

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Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Güney Lefkoşa’ya bağlı “Kaymaklı” bölgesindeki bir kafeteryanın, bilinmeyen kişi veya kişilerce kundaklandığını yazdı.

Habere göre kundaklama sonucu kafeteryada hasar meydana geldi.

Gazete polisin, 8 Ocak tarihinde meydana gelen bir bıçaklama olayıyla ilgili 58 yaşındaki kişiyi Baf’ta tutukladığını yazdı.

Gazete olayın, 58 yaşındaki kişinin, konuşmanın tartışmaya dönüştüğü bir anda 55 yaşındaki kişiyi bıçaklaması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Kissonerga bölgesindeki bir süpermarkete kahve siparişinde bulunan hijyen maskeli iki kişinin, ilgili çalışanın ödeme için kasayı açması esnasında kasadan 220 Euro çalarak kaçtığını yazdı.