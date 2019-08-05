Rum Sözcü: "Anastasiades, BM  kararları çerçevesinde hareket ediyor"

Rum siyasiler, anma etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla alakalı açıklamalarda bulundular.

Fileleftheros gazetesine göre Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Ksilafagu köyünde düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yapacağı görüşme için, Türkiye’ye uluslararası hukuk temelinde davranmaya çağıran AB kararlarıyla güçlendirilmiş, BM kararları çerçevesinde hareket ettiğini belirtti.

Prodromu, Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununun “işgal” olduğunu her gün açıkladığını ileri sürerek, Anastasiadis’ini karşısında, Kıbrıs’ın denizdeki zenginliğinin yarı haklarını talep eden Ankara’nın planlamalarının değil, gerçek bir Kıbrıslı Türk yurttaşı bulacağına bağlı olarak Kıbrıs Türk lider ile uzlaşma istediğini ifade etti.

Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, BM Genel Sekreteri’nin sunduğu 6 parametreyi değerlendirerek, 2017’de kaldığı yerden yeniden başlaması için çabasının desteklenmesi gerektiğini savunan Prodromu, Türkiye’nin bu çabadan kaçındığını iddia etti.

Prodromu, bugün, 45 yıl sonra, Kıbrıs sorununun barışçıl çözüm çabalarına yoğunlaşma mücadelesine devam ettiklerini öne sürdü.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu ise, bir anma etkinliği sırasında yaptığı konuşmada Türkiye’nin özlü müzakerelere katılmaya niyeti ve cesareti olup olmadığının önümüzdeki dönemde ortaya çıkacağını savundu.

Anastasiadu, Kıbrıs Türk tarafının, Maraş ile ilgili yasa dışı açıklamalarını terk ederek Kıbrıs çıkarları temelinde müzakere etme olanağına sahip olup olmadığının da ortaya çıkacağını iddia etti.

Anastasiadiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’da kaldığı noktadan yeni tur müzakerelere başlamaya hazır olduğunu da yineledi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Fotiu, bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın egemen haklarının aleyhine olan provokasyonlarının tırmanmasıyla” kritik bir döneme girdiklerini savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Guterres çerçevesinin parametrelerine göre, müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu dile getirdiğini belirten Fotiu, müzakereler içerisinde çözümün istenmesi yönündeki herhangi yeni bir çabanın, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetleri ve provokasyonları” statüsü altında bir sonuç getirmeyeceğinin Türkiye tarafından anlaşılması gerektiğini ileri sürdü.