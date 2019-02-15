Rum Sözcü: "Anastasiades Guterres çerçevesinin değerlendirilmesi için çalışıyor"

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades’in Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla görev tanımının belirlenmesi konusunda Guterres çerçevesinin değerlendirilmesi için çaba harcadığını ifade ederek, güvenlik konuları dâhil söz konusu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin altı parametresinin dâhil edildiğini söyledi.



Crans-Montana konferansında 30 Haziran ve 4 Temmuz 2017 tarihli tutanakların BM Genel Sekreteri’nin Özel Görevlisi Jane Holl Lute tarafından bulunup bulunmadığı ile ilgili bir soruya, Sözcü, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades’in konu üzerinde açıklanması gerekenleri açıkladığı yanıtını verdi.



Başkanlık Sarayında açıklamada bulunan Sözcü, görev tanımının belirlenmesi için Guterres çerçevesinin önemine işaret ederek, Anastasiades’in konu üzerinde çalışmalar yaptığını ve BM Genel Sekreterinin bazı parametrelerde belirli bir içeriği olduğunu ve güvenlik konuları hakkında da ifadeler olduğunu belirtti.



Prodromou, amacımız, güvenlik konuları da dâhil olan Guterres çerçevesindeki altı parametre dâhil görev tanımının belirlenmesi olduğunu ifade etti.