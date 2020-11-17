Rum Sözcü, toplu başvuruları yorumladı

Rum Hükümeti’nin, KKTC’de faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’na, “Maraş’taki taşınmaz mallar için olası toplu başvurulardan kaynaklanacak tehlikeler konusunda” mesaj gönderdiği belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre, Kusios, böylesi bir gelişmenin, aslında Maraş ile ilgili Türk planlarını cesaretlendirmekle kalmayacağını, ayrıca genel olarak Kıbrıs sorunun çözüm perspektifini tehlikeye atacağını savundu.

Kusios, mülkiyet hakkının kişisel bir hak olduğu olgusuna saygı duymakla birlikte her bir bireyin özgürce kendi taşınmaz malıyla ilgili kararları almasının mümkün olduğunu belirtti. Kusios, hükümetin, gerek yurt içindeki, gerekse yurt dışındaki hukuk danışmanlarının kapalı Maraş’taki taşınmazlar için Taşınmaz Mal Komisyonu’na olası toplu başvuru yapılmasının ciddi tehlikelere gebe olduğu şeklindeki görüşe sahip olduklarını ifade etti.

Kusios, böylesi bir gelişmenin, iki kesimli, iki bölgeli federasyon zemininde Kıbrıs sorununun çözüm perspektifiyle ilgili mezar taşını teşkil edeceği belirtildi.

AHİLLEAS DİMİTRİADİS

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın tanınmış avukatlarından Ahilleas Dimitriadis’in, hükümetin aksine, Maraş’ın sahil şeridindeki mal sahiplerinin toplu başvuruda bulunması için teşvikte bulunmaya devam ettiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriadis, böylesi bir faaliyetin KKTC’nin tanınması anlamına gelmediğini, tanınmanın başka bir ülkenin vatandaşları tarafından değil devletler tarafından yapıldığına işaret etti.