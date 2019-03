"Rum tarafı agari bir anlaşma istiyor"

Rum Yönetiminin, yakın gelecekte müzakere olmasa bile referans şartlarında uzlaşıya varılmasının, asgarî bir anlaşma olabileceği görüşünde olduğu ve Kıbrıs müzakereleri yeniden başlayana kadar bunun için uğraştığı ileri sürüldü.

Fileleftheros “Bir Minimum Anlaşma İstiyor… Lefkoşa’nın Hedefi En Azından Referans Şartlarında Uzlaşı Olması” başlığıyla manşete çektiği haberinde, referans şartlarında da uzlaşıya varılmasının mümkün görünmediğine işaret etti ve edindiği bilgilere dayanarak bunun iki sebebi olduğunu yazdı.

Gazeteye göre, birinci sebep, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un diğer bütün müdahiller ile görüşmüş olmasına karşın henüz Ankara’ya gitmemesi. Referans şartlarında uzlaşıya varılabilmesi, Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konularında anlaşması şartına da bağlı.

Gazete, Türkiye’nin, güvenlik konusunu referans şartları dışında tutmaya çalıştığını, bu çabaya “ilave engeller çıkardığını” iddia etti.

Gazete ikinci sebebin ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın siyasi eşitliğe getirdiği yorum olduğunu öne sürdü ve Akıncı’nın bu konuya yaklaşım şeklinin referans şartlarında uzlaşıya varılmasına fazla olanak tanımadığını savundu.

Rum Bakanlar Kurulu Sekreteri Tehodosis Çiolas’ın geçen Pazar günü yaptığı konuşmada, Rum Yönetiminin, Kıbrıs sorununun gidişatına ilişkin görüş ve tezlerini açıkça ortaya koyduğunu belirten gazete, Çiolas’ın konuşmasını özetle şöyle aktardı:

“a) Bu dönemde dikkatimizi referans şartlarının şekillendirilmesine yoğunlaştırmak zorundayız.

b) Başkan, Sayın Lute’a, ‘Genel Sekreter Guterres’in bize Crans Montana’da verdiği ve ilk kez ve açıkça garantiler ve müdahale hakkını da içeren şekliyle müzakerelerin kazanımını güvenceye almayı çok önemli buluyoruz’ dedi.

c) Ayrıca, Omorfo’nun (Güzelyurt) iadesi de tanımlanıyor ve bütün düzeylerde karar almalar gibi diğer kritik parametrelere müzakere çerçevesi çiziyor.

d) Başkan Anastasiadis’in defalarca ilan ettiği üzere bizim taraf her an ve herhangi bir taraf ile iyi niyetle müzakere prosedürüne girmeye hazırdır.

Yine, Hükümet Sözcü Vekili Klelia Vasiliu, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti stratejik avantajlarını değerlendirerek kendini zırhlandırıyor, uluslararasında tanınmış devlet olarak büyük devletlerle anlaşmalar ve işbirlikleri yaparak gerek Avrupa gerek uluslararası alandaki konumunu ve sesini güçlendiriyor’ dedi.”

Gazete, haberinin “Lefkoşa’nın İşini Kolaylaştırıyor” başlıyla ayırdığı bölümünde, “Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin aldığı şekil, enerji konuları gibi diğer önemli hedefleri başarma yönünde Lefkoşa’nın işini kolaylaştırıyor” diyerek, özetle şunları ekledi:

“Başkan Anastaiadis bu dönemde, 20 Mart’ta Kudüs’te gerçekleştirilecek üçlü zirve öncesinde ağırlığını enerji gündemine verdi. Kıbrıs, bu görüşmeden, özellikle de Başkan Anastaiadis’in ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yapacağı baş başa görüşmeden en büyük faydayı elde etmek istiyor. Anastasiadis-Pompeo görüşmesi çok kritik addediliyor ve çok yönlü mesajlar verilecek.”

Bu arada Rum gazeteleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun Kıbrıs TV’ye yaptığı açıklamayı şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Fileleftheros “Burcu: Yeni Fikirler Yok”, Alithia (birinci sayfa) “Barış Burcu: Doğal Gaz Nedeniyle Tehlike Yüksek”, Haravgi “Barış Burcu: ‘Çözüm İçin Yeni Fikirler Yok’… Anastasiadis Yeni Fikirlere Atıf Yaparak Toplumda Kargaşa Yaratıyor” ve Politis “Anastasiadis Siyasi Eşitlik Konusunda Dönüyor”