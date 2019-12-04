Rum Ulusal Konsey toplanıyor

Kıbrıs müzakerelerindeki son gelişmeler, Rum Ulusal Konsey’in bu akşam Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantısında ele alınacak.



Toplantıya başkanlık edecek olan Rum Lider, Anastasiades’in, ülkenin en üst danışma kurulu olan Ulusal Konsey’e Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla yaptığı son gayrı resmi üçlü görüşme hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

