Rum Yönetimi, 4 sınır kapısını tek yanlı kapatma kararını yarına kadar uzattı.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçici olarak kapalı bulunan dört sınır kapısının 10 Mart Salı tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararını aldığını” bildirdi.

Sınır kapısının tek yanlı kapatma kararının yarına kadar uzatıldığı belirtilen haberde, konunun yarın toplanacak Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2020, 11:48