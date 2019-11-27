Rum yönetimi Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirdiğini iddia ettiği “hava ve deniz ihlallerini”, BM’ye gönderdiği mektupla şikayet ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 8 Kasım tarihli mektubunda, Türkiye tarafından Eylül ayında gerçekleştirildiği iddia edilen “hava ve deniz ihlallerini” şikayet ettiğini yazdı.

Mavroyannis tarafından gönderilen mektubun, dün itibarıyla BM’de resmi belge olarak dolaşmaya başladığını yazan gazete, Mavroyannis’in gönderdiği mektuba,“ Lefkoşa FIR” hattının ve Güney Kıbrıs’ın uluslararası hava sahasının ihlal edilmesi ile Türkiye tarafından “kapalı liman ve havalimanlarının” kullanılmasını ayrıntılarıyla anlatan iki belgenin de eklendiğini belirtti.

Habere göre mektupta ayrıca, bu yerlerin Türk ticari uçakları tarafından “yasadışı şekilde kullanıldığı” da iddia edildi.

“Türkiye’nin, BM tüzüğünü, uluslararası hukuku ve kuralları sürekli bir şekilde ihlal etme politikasının, uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu ayrıca bölgesel istikrarı olumsuz etkilediğini” iddia eden Mavroyannis, Türkiye’nin bu tutumunun ayrıca uluslararası sivil havacılık güvenliğini de tehlikeye attığını savundu.

Mavroyannis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuzey bölümünü işgal etmeye devam eden Türkiye’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini sabote etmeyi amaçladığını” iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019, 12:33