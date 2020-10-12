Sözde Maraş Belediye Başkanı karardan memnun

BM Güvenlik Konseyi’nin, Türkiye’ye kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridinin açılması kararını geri alması çağrısında bulunulması sözde “Maraş Belediye Başkanı” ve “belediye meclisi” tarafından memnuniyetle karşılandı.

Haravgi gazetesine göre, sözde “Maraş Belediyesi”nden yapılan açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin Türkiye ve Kıbrıs’taki destekçilerinin, kapalı bölge Maraş’ın sahil şeridini açma kararını geri alması çağrısında bulunmasından memnuniyet duyulduğu” belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BM Genel Sekreteri ve Rum hükümetinin, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının da desteklendiği vurgulandı.