Spehar, Sözde Maraş Belediye Başkanı ile görüştü

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu ve belediyenin diğer sözde yetkililerinden oluşan bir heyet dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.

Alithia gazetesi, sözde belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Yoannu ve beraberindeki heyetin dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştüğü, Spehar’ın BM’nin Maraş konusundaki kararlarına bağlılıklarını vurguladığının duyurulduğunu yazdı.

Açıklamaya göre Spehar, kapalı bölge Maraş’taki gelişmeleri yakından izledikleri bilgisini de aktardı.

MARAŞ KONUSU AKPA’DA ELE ALINDI

Gazete haberinin devamında, kapalı bölge Maraş konusunun Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) toplantısında ele alındığını yazdı.

Habere göre, AKPA’daki Kıbrıslı Rum temsilciliği başkanı Nikos Tornaridis’in talebi üzerine, Maraş’ın sahil şeridinin açılması konusu gündeme gelirken, Tornaridis ise burada yaptığı konuşmada Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini yineledi.