Stefanu: “Siyasi gündem ideoloji barajını aşar”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, siyasi gündemin ideoloji barajını aştığını ve geçmişten gelen tecrübelere dayanarak, artık ideolojileri tartışmayacaklarını söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Stefanu, Kıbrıs sorununun ötesinde, karma işbirliği öngören başka önemli konular bulunduğuna işaret ederken, bu konuların hukuk devletiyle alakalı konular olduğunu ve DİSİ Hükümeti sırasında yıllar boyunca çiğnendiğini kaydetti.

Habere göre, Stefanu, halkın öfkeli olduğunu çünkü adam kayırmacılık ve karışıklığın tavan yaptığını belirtirken, sosyal devlete ve devlet yardımı bekleyen kişilere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Stefanu, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, ideolojik kimliğin yapılacak işbirliklerinde engel teşkil etmediğini ve hedefin “Kıbrıs’ı ileriye götürmek” olduğunu söyledi.