Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Tatar’ın açıklamaları Rum basınında
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek AB’nin müzakerelerdeki rolü gerekse Türkiye’deki seçim sonuçları sonrasına ilişkin açıklamaları Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Tatar’ın AB’nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi konusundaki açıklamasını “Tatar: AB’nin Müzakere Masasında Yeri Yok” başlığı altında yansıtırken, Türkiye’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasında Kıbrıs sorunundaki politikasını değiştirmesi durumunda görevi bırakabileceği şeklindeki açıklamasını ise “Eğer Türkiye Kıbrıs Sorununda Politikasını Değiştirirse İstifa Edeceğini Söyledi” başlığı altında yansıttı.

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Diğer gazeteler ise Tatar’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Ersin Tatar: Türkiye Politikasını Değiştirirse İstifa Ederim”.

Fileleftheros: “Türkiye Politika Değiştirirse İstifa Edecek”.

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