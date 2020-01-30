Telefonda görüştüler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici özel danışman Jane Holl Lute ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcü Vekili Panayotis Sendonas’ın konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis ile Lute görüşmesinde Kıbrıs sorunuyla ilişkili konuların ele alındığını, Anastasiadis’in, verimli bir diyaloğun yolunu açacak referans şartlarında anlaşma sağlanması için gayrı resmi beşli konferansa katılmaya hazır olduğunu ve bu konudaki siyasi iradesini dile getirdiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Sendonas, Anastasiadis’in Lute’a, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etmeye devam etmesinin, arzu edilen ortamın oluşmasını engellediğini ve Rumların, Türkiye’nin gerçek niyetiyle ilgili endişelerini artırdığını” ilettiğini kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise Anastasiadis’in dün düzenlenen bir ödül töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Lute ile saat 19.00’da görüştüklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, Lute’un Türkiye’den herhangi bir mesaj iletip iletmediğinin sorulması üzerine, herhangi bir mesaj iletilmediğini söyledi.

Anastasiadis, Lute’un Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile kendisi arasında görüşme yapılmasına dair öneri sunup sunmadığı sorusuna ise bu meselenin Lute’un meselesi değil, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in meselesi olduğu yanıtını verdi.