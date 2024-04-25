Türkiye'deki birçok üniversite, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını şiddetle kınadı.

Birkaç gün önce ABD'de Columbia Üniversitesinde başlayan ve farklı eyaletlerdeki üniversitelere de yayılan Gazze eylemleri devam ederken, Türkiye'deki üniversitelerden bu öğrencilere destek açıklaması yapıldı.

Üniversitelerin kurumsal sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 ayı aşkın bir süredir, Gazze'de yaşayan masum insanları adeta yok etmeye yönelik vahşeti barışçıl yöntemle protesto eden üniversite öğrencilerine yönelik şiddet uygulanıyor. Columbia Üniversitesinden Yale'e, New York Üniversitesinden Harvard'a birçok üniversitedeki protestocular üniversitelerinden, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemelerini ve İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerini kesmelerini talep ediyor. Eylemlerde öğrenciler gözaltına alınıyor, üniversiteler protestoları durdurmak için uzaktan eğitime geçiyor. Üniversite öğrencilerinin gösterdiği barışçıl tepkiye karşı gösterilen orantısız tepkiyi temel insan hakları ve akademik özgürlüğe vurulmuş bir darbe olarak kabul ediyor, derin bir üzüntü duyuyor ve şiddetle kınıyoruz."

Ayrıca bazı üniversitelerin rektörleri, kişisel sosyal medya hesaplarından da aynı açıklamayı paylaşarak ABD'de Gazze eylemlerine katılan üniversite öğrencilerine destek verdi.

Açıklama, şu ana kadar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Destek açıklamasının, diğer üniversiteler tarafından da paylaşılacağı belirtildi.