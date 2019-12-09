"Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmadan sonra diplomatik mücadele başlıyor"

Türkiye ile Libya arasında, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesi konusunda varılan anlaşmanın Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da yarattığı tepkilerin ardından her iki ülkenin bugünden itibaren diplomatik mücadeleye başlayacakları iddia edildi.

Politis gazetesi: “‘28lerin’ Masasında Karmaşık Değerlendirme – Atina ve Lefkoşa Türkiye-Libya Anlaşması Konusunda Ortaklarının Desteğini Talep Ediyor – Türkiye Brüksel’i Deniyor – Diplomasi Savaşı Başlıyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs ile Yunan hükümetlerinin, Türkiye-Libya anlaşması aleyhinde yürüttükleri diplomasi trafiğinin bugünden itibaren yoğunlaşacağını yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunan Mevkidaşı Nikos Dendias’ın bugün yapılacak olan AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısında anlaşmayı gündeme getireceklerini ancak konseyde en azından bugün herhangi bir karar alınmasının beklenmediğini aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in ise perşembe ve cuma günleri yapılacak olan AB Zirve Toplantısı’nda konuyu gündeme taşıyacaklarını vurgulayan gazete, her iki devlet adamının hedefinin AB’nin desteğini almak ve toplantının sonuç bildirgesine, Türkiye’nin AB üyesi devletlerin egemenlik haklarını saygılı olması gerektiği ifadesini ekletmek olduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan ve Rum hükümetinin AB’den konuya ilişkin daha sert bir tutum beklentisi içerisinde olduklarını ancak AB’nin bu konuda daha temkinli davranmakta olduğunu da savundu.

Gazete ayrıca, Libya Meclisi’nin anlaşmayı onayladığına ilişkin Türkiye basında haberler çıktığını da okuyucusuna aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “AB’nin İlgisizliği Korkutuyor – Lefkoşa ve Atina Doğu Akdeniz Konusunda Ortaklarını Yine Dürtüyor”.

Alithia: “Aynı Suçu Yeniden İşleyen Türkiye – Yasadışı Türkiye - Libya Memorandumu Bugün AB Dış İlişkiler Konseyinde”.