Türkiye MGK kararları Rum basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Salı akşamı yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar, bugünkü Rum basınında da gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi “Erdoğan Çerçeve Belirledi… Türkiye MGK’nın Kararından Sonra Ankara İki Devletli Çözüm Dışında Çerçeve Bırakmadı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, MGK’da alınan kararın, Nisan sonu Cenevre’de yapılacak gayriresmî 5+1 konferansta Türk yetkililerin izleyeceği adımların çerçevesini belirlediğini yazdı.

MGK’da alınan kararların yalnızca yol haritasını belirlemekle kalmayıp, değiştirilmesinin de çok zor olduğunu kaydeden gazete, Türk tarafının hareket çerçevesini belirleyen bu kararın, Kıbrıs sorununda gösterilen çabayla ilgili umut bırakmadığını belirtti.

MGK kararlarında, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin değerlendirildiğini yazan gazete, “Önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek görüşmelerde; yarım asırdır netice vermeyen ve Türk varlığını yok sayan yaklaşımların yerine adadaki gerçekleri göz önünde bulunduran ve hakkaniyeti esas alan kapsamlı ve kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınması hususunun vazgeçilmez olduğu belirtilmiştir” ifadesini öne çıkardı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin ise, Türk tarafınca yapılan açıklamaların önemini azaltmaksızın, gerçek niyetlerin müzakere masasında belli olacağı görüşünde olduğunu kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin Türklerin Cenevre’de yapılacak görüşmelerdeki tezlerini ve niyetlerini görmeyi beklediği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türk yetkililerin, tartışmaya açık olan tek konunun iki devletli çözüm olduğunu vurguladıklarına işaret edildi.

Alithia gazetesi ise “Türkiye: İki Devletli Çözüm Resmi Politika… MGK Yine ‘Gerçek Olanı’ Konuştu” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözümü artık resmi politika olarak ileri götürdüğünü yazdı.

Gazete Erdoğan’ın, Türk Konseyi Devlet Başkanları ile dün yapılan telekonferans toplantısında yaptığı konuşmada, “Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan” Kıbrıslı Türklerin desteklenmesi çağrısında bulunduğunu da kaydetti.

Türkiye’nin, gayriresmî beşli konferans öncesindeki niyetinin belli olacağı Türkiye-AB zirve toplantısına (Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 6 Nisan'daki Türkiye ziyareti kastediliyor) birkaç gün kala, “gerginlik ve tahrikleri artırdığını” öne süren gazete, umutların zirve toplantısına bağlandığını belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü, BM’nin beşli konferansa katılımının, Michel ile Leyen’in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ardından tartışılacağını söylediği de ifade edildi.