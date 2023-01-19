UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın ilk taslağında iyileştirmeler tespit edildiği iddiası

BM Güvenlik Konseyi tarafından bu ay sonundan önce kabul edilmesi beklenen Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün (UNFIYCYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili karar ışığında, BM içinde ve dışında diplomatik mücadeleler verildiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “BM’de Diplomatik Mücadeleler” başlıklı haberinde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili kararın ilk taslağında iyileştirmeler tespit edildiğini öne sürdü.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında dolaşan ilk taslakta, BM Genel Sekreterinin raporuna oranla iyileştirmeler tespit edildiğini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin raporlarıyla karşılaştırıldığında, karar taslağının genel hatlarıyla doğru yönde hareket ettiğini yazdı.

Karar taslağında BM Güvenlik Konseyi kararları ve Kıbrıs sorununun, BM kararlarında belirlendiği üzere iki kesimli iki toplumlu federasyon çözüm modeliyle ilgili ifadeler bulunduğunu yazan gazete, buna ek olarak “tespit edilen olumlu şeyler arasında yasadışı eylemlerin kınanması, BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarına uyulmasının istenmesi aynı zamanda bu gidişata yönelik yapılan başkanlık açıklamalarının bulunduğunu” savundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin geçen salı günü BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart tarafından Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda bilgilendirildiğini de anımsatan gazete, Güvenlik Konseyi'nin Colin Stewart tarafından bilgilendirilmesi sırasında “Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanması, sorununun çözüm temeli, Barış Gücünün çalışmalarının önündeki Türk engelleri aynı zamanda Maraş’ta yeni oldubittiler meydana getirilmesi konularının ele alındığını” öne sürdü.

İstişarelerin yaklaşık iki saat sürdüğünü ve Stewart’ın Kıbrıs sorununda kısa zaman önce meydana gelen gelişmelerle ilgili detaylı bilgilendirmede bulunduğunu kaydeden gazete, Stewart tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin, İsviçre ve Malta’nın, müzakere sürecinin yeniden canlanması için özel temsilci atanması gerekliliğine atıfta bulunduklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, buna paralel olarak, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne bağlı kalınmasını gerektiğini vurguladıklarını yazan gazete, İngiltere, Arnavutluk, İsviçre, Çin ve Malta’nın kapalı bölge Maraş konusuna atıfta bulunarak, “Türk tarafının yeni oldubittiler meydana getirmeye hız kesmeden devam etmesini endişe verici bir durum olarak nitelendirdiklerini” iddia etti.

Gazete söz konusu ülkelerin, Türkiye’nin BM kararlarına uymayan faaliyetlerden kaçınılması gerektiği konusunda BM Güvenlik Konseyinin kısa süre önce yaptığı çağrılara kayıtsız kaldığına işaret ettiklerini de öne sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreterinin ise raporunda, ortak kabul edilebilir bir çözüme yol açacak barış görüşmeleri konusunda, iki taraf arasında var olan ortak zemin eksikliğine atıfta bulunduğunu anımsattı.

Haravgi ise “BM Güvenlik Konseyi'nin UNFICYP’le İlgili Kapalı İstişareleri” başlıklı haberinde, UNFICYP’in görev süresinin 31 Ocak tarihinde dolacağını ve BM Güvenlik Konseyinin ise 30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştireceği toplantıda UNFICYP’in görev süresini 6 ay daha uzatmasının beklendiğini ekledi.