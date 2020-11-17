Yabancı yetkililerden tepkiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’a yaptığı ziyarete yabancı yetkililerden de tepkiler geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında, BM’nin hafta sonu Maraş’ta gerçekleşen olayları yakından ve endişeyle izlediğini kaydederken, Maraş konusundaki görüşün değişmez olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla yönlendirildiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin taraflara, müzakerelerin gelecekteki başarısıyla ilgili diyaloga dönüşü baltalayabilecek ve adada gerginlik yaratabilecek tek yanlı eylemlerde bulunmaktan kaçınmaları çağrısı yaptığını belirtti.

Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün yolunun tarafların elinde olduğunu kaydeden Dujarric, Erdoğan’ın iki devletli çözüm açıklamalarıyla ilgili olarak da, BM Genel Sekreteri’nin bu konudaki görüşünün değişmediğini ve bunu, BM Güvenlik Konseyi’nin çeşitli raporlarında birçok kez öne çıkardığını söyledi.

Gazete, Dujarric’in yanı sıra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças ve İngiliz Muhafazakar Milletvekili Teresa Viliers’in, Erdoğan’ın Maraş ziyaretini kınayan açıklamalar yaptıklarını ve Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması çağrısında bulunduklarını yazdı.