"Yeni keşiflerden dolayı AB’nin ilgisi son dönemde arttı"

Glafkos Klirides Enstitüsü ile Wilfried Martens Avrupa Çalışmalar Merkezi işbirliği içinde Lefkoşa’da düzenlenen 10. Finansal Fikirler panelinde konulan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Türk provokasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta yapılan yeni keşifler ve planlanan daha çok sondaj çalışmaları ortakların ilgisini daha çok artıracağı beklentisini doğurduğunu söyledi.



Lakkotripis, yeni keşiflerden dolayı AB’nin ilgisinin son dönemde arttığını belirterek “bu nedenle bölgede oluşan ilgiyi korumak için stratejimiz uygulamamız ve aynı zamanda çıkarlarımızı ortaklarımızla aynı çizgide korumak ve Türkiye de dâhil, bölgede istikrarlı bir ortam yaratmamız gerektiğini hissediyoruz” dedi.



Türkiye ile enerji alanında, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm aracılığıyla çözülmesi gereken pek çok açık konu olduğunu ve bunlardan bir tanesinin de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesiyle (MEB) ilgili olduğunu dile getirdi.