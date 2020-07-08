Yeni Rum Savunma Bakanı: "Ulusal çıkarlar ölçüsünde uyum şart"

Yeni Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin “tehditkâr ve saldırgan” diye nitelediği tavrına karşı “başka maksatlardan ve popülizmden uzak, ulusal çıkarları ölçüsünde uyum içerisinde olmalarının şart olduğunu” öne sürdü.

Fileletheros’a göre, siyasi partilere ziyaret turu başlatan Petridis, bu çerçevede ilk ziyaretini DİSİ’ye yaptı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile görüşen Petridis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde diğer bütün siyasi parti başkanlarını da ziyaret edeceğini söyledi.

“Murad edilen, bütün siyasi partilerle özlü ve verimli işbirliği. Hedef ve maksat, görüş alış verişi ve savunma konularına dair pozisyon edinmek. Teklif ve önerileri dinleyip, tartışmaya açığız” diyen Petridis, Türkiye’ye karşı “maksatlardan ve popülizmden uzak, ulusal çıkarlar ölçüsünde uyum içerisinde olmaları şart olduğu” görüşünü ortaya koydu.

Görüşmede hazır bulunan DİSİ Milletvekili ve Meclis Savunma Komitesi Koordinatörü Yorgos Karullas, yeni bakanı tebrik ettiği konuşmasında, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) caydırıcılığının güçlendirilmesi dileğinde bulundu ve bu amaç için bakanla işbirliği yapacaklarını söyledi.

Karullas “Meclis Savunma Komitesi olarak Muhafız Ordusu’nun caydırıcılığını güçlendirme bilinciyle müşterek hareket etmemiz şart. Aynı zamanda yeni bakandan beklentimiz, dörtlü işbirliklerimizin Doğu Akdeniz bölgesinde caydırıcı güç olması sonucuna ulaşmamız için AB çerçevesinde dost ülkelerle işbirliği olanaklarını artırmasıdır” dedi.