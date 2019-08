"Yerleri değiştirilen kemikler muhtemelen bulunmayan kayıpların %80-85 ile bağlantılıdır"

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiou yaptığı açıklamalarda kayıplarla ilgili eylem planının uygulanmasının iyi yolda ilerlediğini, buna rağmen toplu mezarlar ve kemik kalıntılarının yerlerinin değiştirilmesi gibi önemli bilgilerin hala Türk ordusu arşivlerinde olması nedeniyle bunun sadece yardımcı bir plan olduğunu söyledi ve kemiklerin yerlerinin değiştirilmesi durumlarının hala bulunmayan kayıpların %80-85 ile bağlantılı olabileceğine dikkat çekti.



Çarşamba günü, Kayıp Kişileri Araştırma Komitesine (KKAK) göre 2019’da mayıs ayına kadar sekiz kaybın kimliklerinin belirlendiğine ve Komitenin çalışmalarının hala zor olmaya devam ettiğine dair Fileleftheros gazetesinde yayınlanan haberle ilgili soruları yanıtlayan Komiser “durum kesinlikle iyi değil, bu nedenle sonuçları iyileştirmek amacıyla kayıplarla ilgili bir eylem planı hazırlanmasına karar verdik” dedi.



“Bizim çabalarımız her zaman Kayıp Kişileri Araştırma Komitesine yardımcı olmak yönündedir” diyen Fotiou bu insani sorunun çözümünde Türkiye’nin yükümlülüklerine işaret etti.



“Türkiye insani bir konuda işbirliği yapmayı reddediyor, toplu mezarlar ve yerleri değiştirilen kemikler için bilgi vermiyor. Biz her zaman KKAK’nın çalışmalarını destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. KKAK kayıplarla ilgili insanı sorunun çözümüne yardım edebilecek önemli bir araçtır. Yeter ki sadece işgal güçlerinin elinde bulunan bilgilere ulaşabilsin”.



“Sonuçlardan da net bir şekilde görülebileceği gibi zaman bu insani konuyla ilgili çabaların en büyük düşmanıdır”.



Geçen Nisan ayında Bakanlar Kurulunda Dışişleri Başkanı Nikos Christodoulides tarafından tanıtılan kayıp kişiler konusunda eylem planının uygulanmasıyla ilgili Fotiou, bunun kayıplar sorunun çözmeyeceğini ama KKAK’nın devam eden çabalarına yardımcı olabileceğini vurguladı.



Eylem planının özellikle şahit ve arşiv malzemelerinin araştırılması ve değerlendirilmesi çalışmalarında ek bir çaba olarak gerekli olduğunu belirten Fotiou, “eylem planının uygulanması iyi yolda bulunuyor. Bu temelde şimdiye kadar üç toplantı yaptık. Her düzeyde profesyonel bir çalışma yapılıyor. Bir sonraki toplantı eylüle gerçekleştirilecek”.