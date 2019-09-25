Yunanistan’ın, Rum Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis’i, devlete verdiği üstün hizmetlerden ötürü devlet nişanıyla onurlandırdığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Yunanistan Büyükelçisi’nin Ledra Palace’ta bulunan ikametgahında önceki gün düzenlenen törende, nişanın Büyükelçi tarafından Kasulidis’e takdim edildiğini yazdı.
Yunanistan Kasulidis’i devlet nişanıyla onurlandırdı
Yunanistan’ın, Rum Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis’i, devlete verdiği üstün hizmetlerden ötürü devlet nişanıyla onurlandırdığı bildirildi.
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