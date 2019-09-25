banner22

Yunanistan Kasulidis’i devlet nişanıyla onurlandırdı

Yunanistan Kasulidis’i devlet nişanıyla onurlandırdı
banner30

Yunanistan’ın, Rum Dışişleri Eski Bakanı Yoannis Kasulidis’i, devlete verdiği üstün hizmetlerden ötürü devlet nişanıyla onurlandırdığı bildirildi.
Alithia gazetesi, Yunanistan Büyükelçisi’nin Ledra Palace’ta bulunan ikametgahında önceki gün düzenlenen törende, nişanın Büyükelçi tarafından Kasulidis’e takdim edildiğini yazdı.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Rum basını: “Erdoğan’dan New York’ta Şov"
Rum basını: “Erdoğan’dan New York’ta Şov"
  1. Güney

banner24

banner25

﻿