Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile yerel seçimlerde sandığa giden kayıtlı seçmenlerin nihai oranının yüzde 50,5 olduğu belirtildi.

Seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan toplam 698 bin 896 seçmeden 353 bin 149’unun oy kullandığını, bir diğer ifadeyle oy kullanma hakkına sahip olan iki kişiden birinin seçimlere katılmadığını yazan Haravgi gazetesi, 2019 yılında gerçekleştirilen AP seçimlerine nihai katılım oranının yüzde 45, 2016 yılında gerçekleştirilen yerel yönetim makamları seçimlerine nihai katılımın ise yüzde 60,6 olduğunu belirtti.

Özel seçim listelerine kayıtlı bulunan 103 bin 281 Kıbrıslı Türk’ten 5 bin 676’sının dünkü AP seçimlerinde oyunu kullandığını yazan gazete, yurt dışında kurulan 17 seçim merkezinde ise toplam 2 bin 855 kişinin oy verdiğini ve yurt dışında sandığa giden seçmenlerin oranının yüzde 61,5 olduğunu ifade etti.

Kıbrıslı Türklerin AP seçimlerine katılımının beklentilerin çok altında olduğunu ve 2019 yılındaki seçimlerle kıyaslandığında daha az seçmenin (126 kişi) oy kullandığını kaydeden gazete, 2019 yılındaki seçimlerde 5 bin 804, dünkü seçimlerde ise 5 bin 676 Kıbrıslı Türkün oy kullandığına işaret etti.

Haberde oy kullanma hakkına sahip 103 bin 281 Kıbrıslı Türkün yüzde 6,8’inin dünkü seçimlerde oy kullandığı belirtildi.