olitis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in pazartesi yapacağı görüşmenin, BM’nin Kıbrıs sorunundaki çabasının akıbeti açısından belirleyici olacağını, artık bütün dikkatlerin o görüşmeye çevrildiğini yazdı.

Haberi “BM İnisiyatifinin Akıbeti Konusunda Her İhtimal Açık… Pazartesi Londra’daki Tatar-Holguin Görüşmesi Belirleyici” başlığıyla manşete çeken gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis daha önce ile görüşen Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar ile 1 Temmuz Pazartesi Londra’da görüşeceğini kaydetti.

Haberde “Holguin’in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağının da Rum tarafının “tercih ettiği” ancak Kıbrıs Türk tarafının ise şu ana kadar reddettiği üçlü görüşmenin yapılıp yapılmayacağının da Tatar-Holguin görüşmesinde belirleneceği” savunuldu.

Türk tarafının şu ana kadar “uzlaşmaz olduğunu ancak yeni bir çıkmaz ilanının sorumluluğunu üstlenmek istemiyor göründüğünü” öne süren gazeteye göre bu nedenle analistler, “Türk tarafının Holguin’in görev süresinin uzatılmasına onay vermesi de dahil hiçbir şeyin ihtimal dışı görülmemesi gerektiğini” değerlendiriyor. Ancak görüntünün netleşmesi için Tatar-Holguin görüşmesi sonrasının beklenmesi gerektiğine işaret ediliyor.