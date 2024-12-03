Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ın NATO’ya üyeliğine ilişkin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı açıklama sonrasında oluşan gündemin sebebine ilişkin yorumsal bir habere yer verdi.

Gazete: “NATO Tartışması Neden Şimdi Başladı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum hükümetinden diplomatik bir kaynağın açıklamalarını yansıttı.

Habere göre söz konusu diplomatik kaynak, “NATO’nun, Kıbrıs sorununa gelecekte bulunacak bir çözümün güvenliği olabileceğini” iddia etti.

Güney Kıbrıs’ın NATO’ya başvurmak için gerekli teknik ve operasyonel yeterliliği bulunmadığını ve başvuru yapılsa bile, Türkiye’nin vetosu olmasa dahi, başvurunun reddedileceğini vurgulayan diplomatik kaynak; “Eğer Kıbrıs sorununun çözümünün güvenliğine ilişkin bir seçenek olarak NATO’yu müzakere masasına koyacaksak ve hazır değilsek, bu seçeneği unutmamızı söyleyecekler.” şeklinde konuştu.

Söz konusu kaynak; doğru hazırlık yapılmasının güvenlik konusunda alternatif seçenekleri gündeme getireceğini iddia ederken, bu unsurlar göz önüne alınarak, NATO üyeliğine ilişkin gerekli zeminin, konu gündeme getirilerek şimdiden hazırlanması gerektiğini” savundu.