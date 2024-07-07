BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a yönelik Rum basınında yer alan eleştiriler, bugün de devam etti.

Fileleftheros gazetesi, “Stewart Kıbrıs’ın Düşmanıdır ve Ada’dan Ayrılması Gerekir” başlıklı yorumsal haberinde,

Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözüme yol açacak girişimleriyle Kıbrıs sorununa diplomatik açıdan “mezar taşı” koymayı üstlenmekle suçladığı Kanadalı diplomat Colin Stewart’ın, aynı “yakışıksızlığa” bu kez daha kötü bir şekilde devam ettiğini savundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu ve UNFCIYP’in görev süresinin uzatılması hakkındaki raporlarını İngiliz rehberliği eşliğinde İngiliz tarzında yazdığını belirten gazete, tüm bunların, 1974 yılı anmalarına 13 gün kala yapıldığına da dikkati çekti.

Stewart’ın “sahte bir gerçeği kabul ettiğini ve Türklerin savaşı kazandığı, Kıbrıslı Rumların ise bunu kabul etmesi gerektiğini empoze etmeye çalıştığını” yazan gazete, Stewart’ın bu tavrının BM Genel Sekreteri’ne şikâyet edilmesi ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülke büyükelçilerini çağırması ve Stewart ile artık iş birliği yapamayacaklarını iletmesi gerektiğini öne sürdü.

Gazete haberinde ayrıca AKEL’in reaksiyonu ile Stewart’a yönelik desteğinin de kabul edilemez olduğunu, AKEL’in reaksiyon gösterdiği yöntemle Stewart’ın daha da cesaretlendiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Stewart’ın “Güney Kıbrıs’ın düşmanı olduğunu, Ada’dan ayrılması gerektiğini ayrıca Türk tezlerini ifade ettiğini” de belirtti.

Öte yandan Simerini gazetesi, “Diplomatik Şantajlar” başlıklı haberinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, yasa dışı sığınmacıların, gözlem kameralarının varlığı ve Kıbrıs sorununda olası yeni çıkmaz nedeniyle ara bölgede yeni bir krizle diplomatik şantajda bulunduğunu savundu.

Stewart’ın ayrıca Türkiye’nin sığınmacılar konusundaki tutumuna ve UNFICYP ile KKTC arasında ayrı bir anlaşmaya sponsorluk yaptığını da savunan gazete, Stewart’ınj geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar çerçevesinde “Rum Yönetimi eğer kriz istemiyorsa sığınmacıları kabul etmelidir” imasında bulunduğunu belirtti.

Gazete, Stewart’ın ayrıca Rum Yönetimi’nin sığınmacıların Türkiye’ye dönmesi gerektiği görüşüne de katılmadığını yazdı.