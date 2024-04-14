Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını kınadı, bölgede saldırganlığın derhal son bulması ve tüm taraflara sükunet çağrısında bulundu.

Guterres, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres, açıklamasında, "İran İslam Cumhuriyeti'nin İsrail'e yönelik kapsamlı saldırısıyla ortaya çıkan ciddi gerilimi şiddetle kınıyorum. Bu düşmanlıkların derhal son bulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son saldırılarla Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmasının ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Guterres, "Tüm taraflara, Orta Doğu'da birçok cephede askeri karşılaşmalara yol açabilecek herhangi bir adımdan sakınmaları için sükunet çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri, ne Orta Doğu'nun ne de dünyanın yeni bir savaşı kaldırabileceğini sözlerine ekledi.