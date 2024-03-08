Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“KKTC’nin Süregelen Jeostratejik Önemi ve Mavi Vatan” kitabı tanıtıldı “KKTC’nin Süregelen Jeostratejik Önemi ve Mavi Vatan” kitabı tanıtıldı

GKK mesajında şunlar kaydedildi:

“Günümüzün mimarı, yarınımızın teminatı olan Türk kadını her alanda gösterdiği fedakarlık ve başarılarla milletimizin gücüne güç katmaktadır.

Bu vesileyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında her türlü zorlu şart ve koşulda görev yapan kadın personelimiz ile vatan müdafaasında şehit düşen kahraman mücahidelerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız.”