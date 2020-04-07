Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
0392 228 18 67
ATAÇAĞ ECZANESİ
Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
APAYDIN ECZANESİ
2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik
0392 227 51 59
CANEŞ ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı
0392 225 52 20
GİRNE
GİRNE ECZANESİ
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı
0392 815 14 47
TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy
0392 824 57 13
MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak
0533 842 36 37
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI
0392 815 20 25
MAĞUSA
FAYDALI ECZANESİ
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
0392 365 69 22
HALKIN ECZANESİ
Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak
0392 365 01 12
TANYA SALİMER ECZANESİ
Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal
0392 366 99 88
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
0392 714 48 94
AYCAN ECZANESİ
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
İSKELE
ÖZBİRTAN ECZANESİ
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3
0392 371 22 24
ÜST MESARYA
KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
0392 373 33 60
ALT MESARYA
GÜRSOY ECZANESİ
Akdoğan
0392 377 84 49
KARPAZ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik
0392 375 53 66
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
0392 374 43 56
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE
0392 727 85 65
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)
0533 882 94 56