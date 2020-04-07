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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

0392 228 18 67

ATAÇAĞ ECZANESİ

Atatürk Cad. Şht.Zehra Mustafa Sk.No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

APAYDIN ECZANESİ

2.Selim Cad.Arabacıoğlu Apt.Köşlüçiftlik

0392 227 51 59

CANEŞ ECZANESİ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı

0392 225 52 20

GİRNE

GİRNE ECZANESİ

Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Kamiloğlu Hastanesi karşısı

0392 815 14 47

TÖRENSEL ECZANESİ

Beşparmaklar Cad. N0:100/C , Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy

0392 824 57 13

MARYAM ECZANESİ

Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak

0533 842 36 37

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

Ecevit Cad. N0:67/B Girne YOK YOKTUR MARKET – PAPAGENO YANI

0392 815 20 25

MAĞUSA

FAYDALI ECZANESİ

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

HALKIN ECZANESİ

Pakduş ve Çocuk Dünyası Yolu sonu, Erbatu Apartmanları altı, Uluçam Yolu Sokak

0392 365 01 12

TANYA SALİMER ECZANESİ

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

0392 366 99 88

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

0392 714 48 94

AYCAN ECZANESİ

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

İSKELE

ÖZBİRTAN ECZANESİ

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3

0392 371 22 24

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ

ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE

0392 373 33 60

ALT MESARYA

GÜRSOY ECZANESİ

Akdoğan

0392 377 84 49

KARPAZ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

0392 374 43 56

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

0392 727 85 65

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

Dr. İzzet Salih Suphi Meydanı N0:5 Lefke (Osman Adil Petrol karşısı)

0533 882 94 56

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Güney Kıbrıs’ta 29 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 29 yeni vaka
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